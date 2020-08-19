Ученые раскрыли ранее неизвестный механизм инфицирования коронавирусом
Немецкие специалисты в ходе соответствующего исследования изучили структуру поверхности патогена.
Фото: www.globallookpress.com / Cdc/Cdc
Немецкие ученые раскрыли ранее неизвестный механизм инфицирования коронавирусом, сообщает журнал Phys.org. Специалисты в ходе проводимых исследований подвергли доскональному изучению структуру поверхности нового внеклеточного агента.
Путем криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования был проанализирован S-белок COVID-19 — так называемый шип, которым патоген «цепляется» за здоровые клетки.
Ученые установили, что глобулярная часть «шипа» в совокупности со связующим рецептором имеет соединение с механизмами, используемыми для слияния с клетками, посредством гибкой ножки.
Она состоит из трех частей, наделяет стебель гибкостью и помогает рецептору искать материал, за который можно «зацепиться» на здоровой клетке. Отмечается, что ножка имеет покрытие из гликанов, защищающих ее от атак нейтрализующих антител.
Немецкие специалисты склонны считать, что их открытие позволит медикам подбирать необходимые лекарственные препараты и эффективно бороться с коронавирусом на стадии инфицирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ призвали больше не вводить режим ограничений из-за пандемии COVID-19.
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