ОМОН разогнал митингующих у Минского тракторного завода (МТЗ) — видео

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Алина Потёмкина
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По данным МВД Белоруссии, на двух задержанных заведены административные дела.

Фото, видео: ТАСС / YAUHEN YERCHAK; МВД Белоруссии

ОМОН разогнал сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ), собравшихся возле предприятия. Видео задержания людей опубликует МВД республики, сообщает в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщает белорусское издание finance.TUT.BY, накануне многие работники написали заявления на отпуск за свой чет, а уже сегодня не смогли попасть на завод — им аннулировали пропуска. Также среди собравшихся у МТЗ были сотрудники Минского моторного завода — они пришли поддержать коллег.

Без доступа к рабочему месту оказались несколько сотен человек. Наряду с тем, пропуска у тех, кто не писал заявлений, работают. Стоять возле предприятия митингующим помешали сотрудники ОМОН. Они оттеснили толпу, в ней начались задержания.

Позже в МВД Белоруссии подтвердили, что возле предприятия прошли задержания. Сколько человек было остановлено, не уточняется. На нынешний момент в ведомстве сообщили, что как минимум два человека после задержания подвергнутся административному наказанию.

Протесты в Белоруссии идут уже вторую неделю. Люди не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. В минувшее воскресенье, 16 августа, прошел самый массовый митинг оппозиции, он собрал более 200 тысяч человек. В этот же день акцию в свою поддержку провел и Лукашенко — на нее пришло по официальным оценкам 65 тысяч человек. Позже глава Белоруссии встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Его появление на предприятии встретили криками: «Уходи!».

В среду, 18 августа, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев указал на главную ошибку белорусского лидера Александра Лукашенко.

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