«Сама просится в кадр»: Савичева впервые показала лицо дочери
Певица опубликовала милое фото с супругом и трехлетней наследницей.
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Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva
Внешний вид дочери Юлии Савичей на протяжении трех лет оставался одной из тайн «мадридского двора». Показать лицо крохи певица решилась лишь теперь, опубликовав в Instagram семейное фото, сделанное в Португалии.
«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. „Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!“ — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках», — рассказала Савичева.
Певица и ее муж, музыкант и композитор Александр Аршинов, до последнего скрывали беременность, роды, а затем и лицо девочки. Оказавшись в интересном положении, артистка на время вышла из информационного поля, чтобы лишний раз не привлекать внимания к своей семье. Так супруги оберегали желанную наследницу. Четырьмя годами ранее пара потеряла ребенка, когда у Савичевой случился выкидыш. С тех пор Юлия и Александр решили не дразнить судьбу. Лишь в конце 2019 года артистка впервые показала малышку со спины.
Поклонники восприняли знакомство с Аней как подарок и отметили, что девочка получилась чудесная.
«Юльчик! Вы чудесные! Аню приветствуем! Каждая Мама сама чувствует — когда! А теперь выдыхай»;
«Какие красивые и счастливые»;
«Лапка! Дай Бог здоровья и долгие лета!» — отреагировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Савичева дала спорный совет молодым мамам.
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