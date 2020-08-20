«Сама просится в кадр»: Савичева впервые показала лицо дочери

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Валентин Черников
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Певица опубликовала милое фото с супругом и трехлетней наследницей.

Фото, видео: Instagram @yuliasavicheva

Внешний вид дочери Юлии Савичей на протяжении трех лет оставался одной из тайн «мадридского двора».  Показать лицо крохи певица решилась лишь теперь, опубликовав в Instagram семейное фото, сделанное в Португалии.

«А вот и наша любимая, замечательная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. „Мама, накрась меня и одень мне платье, я пойду работать!“ — такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках», — рассказала Савичева.

Instagram @yuliasavicheva

Певица и ее муж, музыкант и композитор Александр Аршинов, до последнего скрывали беременность, роды, а затем и лицо девочки. Оказавшись в интересном положении, артистка на время вышла из информационного поля, чтобы лишний раз не привлекать внимания к своей семье. Так супруги оберегали желанную наследницу. Четырьмя годами ранее пара потеряла ребенка, когда у Савичевой случился выкидыш. С тех пор Юлия и Александр решили не дразнить судьбу. Лишь в конце 2019 года артистка впервые показала малышку со спины.

Поклонники восприняли знакомство с Аней как подарок и отметили, что девочка получилась чудесная.

«Юльчик! Вы чудесные! Аню приветствуем! Каждая Мама сама чувствует — когда! А теперь выдыхай»;

«Какие красивые и счастливые»;

«Лапка! Дай Бог здоровья и долгие лета!» — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савичева дала спорный совет молодым мамам.

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