Юлия Савичева под эгидой недели грудного вскармливания, учрежденной по инициативе Всемирной организации здравоохранения, поделилась со своими подписчиками собственным мнением по этому вопросу.

Исполнительница песни «Москва — Владивосток» заявила, что она против долгого вскармливания ребенка. Сама Юлия, поделилась, что кормила дочь Аню до четырех месяцев, а потом стала замораживать молоко и переводить ребенка на смеси.

Артистка категорически относится к идее длительного вскармливания ребенка грудным молоком и открыто заявляет об этом.

«Не до трех лет! Дети в таком возрасте уже все понимают… А разговоры о сохранении связи матери и ребенка благодаря кормлению в таком возрасте, чистой воды эгоизм» — написала Савичева.

Instagram @yuliasavicheva

Многие фолловеры не разделили мнения певицы, поспешили оспорить его в комментариях и рассказать каждая свою историю, до какого месяца и как она кормила ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева призналась в проблемах со зрением