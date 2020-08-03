«Не кормить грудью до трех лет!» — Савичева дала совет молодым мамам

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Алиса Старжевская
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Участница «Фабрики звезд» вызвала бурные обсуждения фанатов спорными заявлениями о материнстве.

«Не кормить грудью до трех лет!» — Савичева дала совет молодым мамам

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Юлия Савичева под эгидой недели грудного вскармливания, учрежденной по инициативе Всемирной организации здравоохранения, поделилась со своими подписчиками собственным мнением по этому вопросу.

Исполнительница песни «Москва — Владивосток» заявила, что она против долгого вскармливания ребенка. Сама Юлия, поделилась, что кормила дочь Аню до четырех месяцев, а потом стала замораживать молоко и переводить ребенка на смеси.

Артистка категорически относится к идее длительного вскармливания ребенка грудным молоком и открыто заявляет об этом.

«Не до трех лет! Дети в таком возрасте уже все понимают… А разговоры о сохранении связи матери и ребенка благодаря кормлению в таком возрасте, чистой воды эгоизм» — написала Савичева.

Instagram @yuliasavicheva

Многие фолловеры не разделили мнения певицы, поспешили оспорить его в комментариях и рассказать каждая свою историю, до какого месяца и как она кормила ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Савичева призналась в проблемах со зрением 

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