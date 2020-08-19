Петербуржца за замечание ударили ножом в центре города — видео

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Алина Потёмкина
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Осадивший хулиганов молодой человек попал в больницу.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Вконтакте @spb_today_unpublished

В Петербурге 18-летний горожанин получил ножевое ранение в ногу за замечание, сделанное двум уроженцам Дагестана возле Эрмитажа на Дворцовой набережной. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился в полночь на 17 августа.

Двое парней в нетрезвом виде приставали к прохожим и нецензурно выражались в центре Северной столицы. Петербуржец, проходя мимо, не выдержал и сделал им замечание. В ответ на это он получил несколько ударов и нож в ногу. Очевидцы вызвали полицию, которой удалось оперативно задержать нападавших. Пока в их отношении составлен лишь административный протокол за мелкое хулиганство, но решается вопрос об уголовном преследовании.

Очевидцы в сети опубликовали видео нападения на молодого человека. По их словам, правоохранители задержали не того, кто вонзал нож, хотя этот мужчина хорошо виден на видеозаписи. Сейчас пострадавший активно ищет свидетелей происшествия и видеозаписи с места нападения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчина беспричинно напал с ножом на 12-летнюю девочку в Анапе.

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