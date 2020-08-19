Звезду «Зулейхи» и «Содержанок» Розу Хайруллину уволили из театра Олега Табакова

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Молодцова Анна
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Новый худрук театра Владимир Машков устроил кадровые перестановки в труппе.

Звезду «Зулейхи» и «Содержанок» Розу Хайруллину уволили из театра Олега Табакова

Фото: ТАСС / Красильников Станислав

Заслуженная артистка России Роза Хайруллина, известная зрителям по сериалам «Зулейха открывает глаза» и «Содержанки», была уволена из Московского театра Олега Табакова.

Как пишет Starhit.ru со ссылкой на пресс-службу театра, актриса перешла в статус приглашенных артистов. Сообщается, что Хайруллина продолжит появляться в постановках, в которых задействована.

«Это другая оплата, другой договор. Когда актер в труппе театра, он беспрекословно подчиняется художественному руководителю театра, а когда — нет, то у него появляется больше свободного времени, например, на кино. Мы исходим из возможностей артиста, который приглашен в труппу», — сказали в театре.

Вместе с тем сама актриса отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

Роза Хайруллина оказалась не единственной уволенной актрисой. Так, актриса Татьяна Нестеренко написала в своем Instagram-аккаунте, что новый худрук театра Владимир Машков устроил кадровые перестановки и уволил, по ее словам, «половину труппы». При чем произошло это на следующий день после празднования юбилея Олега Табакова. В числе уволенных артистов также оказался актер Андрей Фомин.

К слову, в 2019 году из театра ушел сын создателя театра Павел Табаков из-за разногласий с новым руководством.

Роза Хайруллина пришла в Московский театр Олега Табакова в 2009 году. Помимо работы в театре, она также сыграла в десятках сериалов и фильмов, среди которых «Орда», «Ольга», «Содержанки», «Зулейха открывает глаза» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что из гримерки Татьяны Дорониной в МХАТе вынесли ее личные вещи.

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