«Это варварство»: Из гримерки Дорониной в МХАТе вынесли все ее вещи

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Молодцова Анна
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Уволенный актер театра Дмитрий Корепин рассказал, что помещение, отведенное для народной артистки СССР, было опустошено по распоряжению руководства театра.

«Это варварство»: Из гримерки Дорониной в МХАТе вынесли все ее вещи

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Актер Дмитрий Корепин, со скандалом уволенный из МХАТ имени Горького во время пандемии, заявил, что гримерка народной артистки СССР Татьяны Дорониной была разгромлена. По его словам, по распоряжению исполнительного директора театра из помещения были вынесены все личные вещи и иконы актрисы.

«Это просто варварство. Считаю, что таким способом они хотят просто похоронить ее заживо, морально ее добить, избавиться от нее. Она рано или поздно об этом узнает, и это будет, конечно же, для нее огромный удар», — сказал Корепин РЕН ТВ.

Дмитрий Корепин является одним из актеров, у которого возникли разногласия с новым руководителем МХАТа Эдуардом Бояковым. Актеры стали массово на него жаловаться и даже написали обращение к Владимиру Путину, требуя вернуть Доронину к руководству театром. Однако в ноябре прошлого года на сайте учреждения появилось обращение от руководства и артистов МХАТа к президенту РФ, в котором они попросили защитить театр от клеветы. Там же отмечалось, что Доронину никто не увольнял и она была переведена на должность президента МХАТа, но не успела приступить к обязанностям по состоянию здоровья.

В этом году прославленные артисты заявили о травле со стороны руководства из-за того, что они не согласились переходить на срочные договоры. Из-за этого их стали снимать с ролей и сокращать заработную плату. В результате группа из семи человек обратилась в суд, который частично удовлетворил их иск, потребовав взыскать с МХАТа почти 160 тысяч рублей в качестве компенсации части зарплаты одному из актеров.

В дополнение ко всему в апреле Дмитрий Корепин обратился в прокуратуру, заявив, что его незаконно уволили из МХАТа во время пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно, чем займется Сергей Гармаш после ухода из «Современника».

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