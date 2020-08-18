«Ленком» обратился в прокуратуру для защиты Александры Захаровой

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Татьяна Меркер
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Газетчики обвинили ведущую актрису театра в пристрастии к алкоголю.

«Ленком» обратился в прокуратуру для защиты Александры Захаровой

Фото: Globallookpress / Vladimir Myshkin

Руководители «Ленкома» обратились в столичную прокуратуру с заявлением о защите чести и достоинства театра. Произошло это после публикации в одном из желтых изданий скандальной статьи об алкогольной зависимости актрисы Александры Захаровой, сообщает сайт KP.RU.

Оклеветали также и руководителя театра Марка Варшавера, обвинив его в непрофессиональном подходе к набору труппы актеров.

Сам Варшавер заявил, что театр счел своим долгом защитить честь и достоинство ведущей актрисы, директора, и собственной репутации.

«Александру Марковну прекрасно знают в коллективе, она работает более тридцати лет, и никто никогда не видел того, о чем пишет это издание. Даже противно комментировать», — резюмировал директор «Ленкома».

Заявление в прокуратуру уже поступило, теперь руководящий состав театра ждет решение, чтобы обратиться в суд.

Сама Александра Захарова клевету в свой адрес никак не прокомментировала. Ее коллеги отмечают, что год выдался тяжелым для актрисы в связи с потерей отца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, актер театра «Ленком» Иван Агапов отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой.

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