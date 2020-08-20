Жительница Эстонии сбежала в Россию от мужа, которого заподозрила в педофилии
Европейский суд принял сторону супруга и разрешил ему оформить опеку. Женщине пришлось спасаться бегством.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard JAUBERT; 5-tv.ru
Российские правозащитники разбираются в шокирующей истории гражданки Эстонии. Анна Финсераасен сбежала в Россию от европейского правосудия. Женщина заподозрила бывшего супруга — норвежца — в педофилии и попыталась оградить от него детей. Однако суд не только встал на сторону подозреваемого, но и разрешил ему оформить опеку.
Женщине пришлось запросить защиту и убежище в нашей стране. О запутанной семейной драме расскажет Алиса Паршакова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей.
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