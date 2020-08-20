Жительница Эстонии сбежала в Россию от мужа, которого заподозрила в педофилии

Российские правозащитники разбираются в шокирующей истории гражданки Эстонии. Анна Финсераасен сбежала в Россию от европейского правосудия. Женщина заподозрила бывшего супруга — норвежца — в педофилии и попыталась оградить от него детей. Однако суд не только встал на сторону подозреваемого, но и разрешил ему оформить опеку.

Женщине пришлось запросить защиту и убежище в нашей стране. О запутанной семейной драме расскажет Алиса Паршакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский педофил шесть лет истязал и развращал троих своих детей.