В Москве сегодня простились Николаем Губенко. Народный артист скончался в минувшее воскресенье, не дожив всего день до своего 79-летия. Панихида прошла в театре «Содружество актеров Таганки», который Губенко основал и руководил им почти три десятилетия.

Он был из поколения детей войны. Родился в катакомбах Одессы, во время бомбежки. Он снимался в фильмах «Они сражались за родину», «Пришел солдат с фронта», «Застава Ильича». И стал последними министром культуры СССР, возглавив ведомство в нелегкое время перестройки.

В последние годы был депутатом Мосгордумы. Отдать дань памяти талантливому артисту пришли сотни людей. Это родные, поклонники, ученики и коллеги. Похоронили Николая Губенко на Кунцевском кладбище столицы.