В Москве простились с Николаем Губенко — видео
Народный артист и последний министр культуры СССР скончался 16 августа, не дожив всего день до своего 79-летия.
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Фото, видео: ТАСС / Малышев Николай,Мусаэльян Владимир; 5-tv.ru
В Москве сегодня простились Николаем Губенко. Народный артист скончался в минувшее воскресенье, не дожив всего день до своего 79-летия. Панихида прошла в театре «Содружество актеров Таганки», который Губенко основал и руководил им почти три десятилетия.
Он был из поколения детей войны. Родился в катакомбах Одессы, во время бомбежки. Он снимался в фильмах «Они сражались за родину», «Пришел солдат с фронта», «Застава Ильича». И стал последними министром культуры СССР, возглавив ведомство в нелегкое время перестройки.
В последние годы был депутатом Мосгордумы. Отдать дань памяти талантливому артисту пришли сотни людей. Это родные, поклонники, ученики и коллеги. Похоронили Николая Губенко на Кунцевском кладбище столицы.
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