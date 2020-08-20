Видео: в московской электричке появился робот-контролер

Ряды контроллеров на линии Московских центральных диаметров (МЦД) пополнил робот. Как сообщают очевидцы, необычный сотрудник появился в электричке на станции Нахабино Рижского направления МЖД. На появившихся в соцсетях записях видно, как робот проверяет у пассажиров проездные билеты и объясняет правила поведения в общественном транспорте. С пассажирами он ведет себя дружелюбно и периодически отпускает шутки.

«Зайцы в шоке — на МЦД замечен новый контролер. Правда, пока в качестве добровольца. Мы готовы это исправить и предложить работу роботу в „Организаторе перевозок“! Почетная должность контролера и розетка в комплекте», — отреагировали в пресс-службе МЦД.

В интервью 5-tv.ru представитель МЦД добавил, что робот появился не по инициативе МЖД, Дептранса и организации-перевозчика. Очевидно, кто-то из пассажиров решил таким образом поднять настроение другим и нарядился в костюм робота.

Ранее 5-tv.ru писал, когда роботы заменят сотрудников колл-центров.