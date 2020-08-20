Видео: в московской электричке появился робот-контролер

|
Валентин Черников
25

Руководство МЦД предложило стальному работнику официальную должность и розетку в комплекте.

Фото, видео: ВКонтакте @transportmos, @id342926811

Ряды контроллеров на линии Московских центральных диаметров (МЦД) пополнил робот. Как сообщают очевидцы, необычный сотрудник появился в электричке на станции Нахабино Рижского направления МЖД. На появившихся в соцсетях записях видно, как робот проверяет у пассажиров проездные билеты и объясняет правила поведения в общественном транспорте. С пассажирами он ведет себя дружелюбно и периодически отпускает шутки.

«Зайцы в шоке — на МЦД замечен новый контролер. Правда, пока в качестве добровольца. Мы готовы это исправить и предложить работу роботу в „Организаторе перевозок“! Почетная должность контролера и розетка в комплекте», — отреагировали в пресс-службе МЦД.

В интервью 5-tv.ru представитель МЦД добавил, что робот появился не по инициативе МЖД, Дептранса и организации-перевозчика. Очевидно, кто-то из пассажиров решил таким образом поднять настроение другим и нарядился в костюм робота.

Ранее 5-tv.ru писал, когда роботы заменят сотрудников колл-центров.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:33
Его убили из-за миллионов: мать погибшего в Подмосковье рассказала об угрозах сыну
1:20
Губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса
0:54
Видео: в московской электричке появился робот-контролер
0:39
День Пимены-Марины: что можно и нельзя делать 20 августа
0:28
Мужчина, чье тело обнаружили в Подмосковье, держал волка, а во дворе хранил мину и миллионы
0:11
В NASA предупредили об огромной аномалии над Землей

Сейчас читают

Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок