Видео: в московской электричке появился робот-контролер
Руководство МЦД предложило стальному работнику официальную должность и розетку в комплекте.
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Фото, видео: ВКонтакте @transportmos, @id342926811
Ряды контроллеров на линии Московских центральных диаметров (МЦД) пополнил робот. Как сообщают очевидцы, необычный сотрудник появился в электричке на станции Нахабино Рижского направления МЖД. На появившихся в соцсетях записях видно, как робот проверяет у пассажиров проездные билеты и объясняет правила поведения в общественном транспорте. С пассажирами он ведет себя дружелюбно и периодически отпускает шутки.
«Зайцы в шоке — на МЦД замечен новый контролер. Правда, пока в качестве добровольца. Мы готовы это исправить и предложить работу роботу в „Организаторе перевозок“! Почетная должность контролера и розетка в комплекте», — отреагировали в пресс-службе МЦД.
В интервью 5-tv.ru представитель МЦД добавил, что робот появился не по инициативе МЖД, Дептранса и организации-перевозчика. Очевидно, кто-то из пассажиров решил таким образом поднять настроение другим и нарядился в костюм робота.
Ранее 5-tv.ru писал, когда роботы заменят сотрудников колл-центров.
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