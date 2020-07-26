Когда роботы заменят сотрудников колл-центров?

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Алина Потёмкина
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Эксперты уверены, что часть задач останется все-таки в области ответственности живых людей.

Когда роботы заменят сотрудников колл-центров?

Фото: ТАСС / Савостьянов Сергей, Щербак Александр, Zuma, Шарифулин Валерий, Ralph Peters via www.imago-images.de

Пандемия ускорила процесс замены сотрудников колл-центров искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщают «Известия», большинство представителей этой сферы уже готовы к тому, что замена их на трудовом месте может произойти через пару лет. Эксперты при этом утверждают, что некоторые задачи следует оставить в ведении живых людей.

Опрос сотрудников колл-центров, проведенный IT-проектом в области машинного обучения Neuro.net показал, что 65% респондентов уверены, что их обязанности роботы могут выполнять хотя бы частично, а 13% — что система автоматического подбора ответа способна полноценно заменить их на рабочем месте. Со временем авторы проекта рассчитывают передать самые рутинные задачи в ведение ИИ.

Однако такой переход не станет единовременным, убежден заведующий лабораторией машинного интеллекта МФТИ, профессор РАН Константин Воронцов.

«Будет постепенное внедрение технологий в разные сферы бизнеса и производства. Также шаг за шагом специалисты станут осознавать, какие задачи стоит автоматизировать, а какие — оставить людям», — сказал эксперт.

Людям же, по его мнению, должны остаться творческие задачи, с которыми робот справиться полноценно не может. При этом замена произойдет в 90-95% случаев, в зависимости от сферы деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ввести налог на роботов.

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