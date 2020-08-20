🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 августа, Луна в созвездии Девы усилит жизненную энергию. День идеально подходит для самореализации, обучения, торговой и посреднической деятельности. Особо успешны банковские операции и сделки с недвижимостью.

♈ Овен

Овен, настало время пересмотреть свои жизненные принципы. Если вас что-то беспокоит, то лучше найти к ситуации нестандартный подход, даже если сделать это будет нелегко. Вам давно пора распрощаться с привычными границами. Найдите сегодня время для родных и близких. Они — ваш ключ к успеху.

Космический совет: не пренебрегайте советами окружающих.

♉ Телец

Ваша миссия сегодня, Телец, — любовь и сострадание. Чтобы чувствовать себя полноценным, вам важно быть кому-то полезным. Не скупитесь на эмоции и будьте отзывчивы — за все вам воздастся сполна. Однако не забудьте и о собственных желаниях. Приносить себя в жертву кому-то все же не стоит.

Космический совет: не бойтесь открыться людям.

♊ Близнецы

Близнецы, в нашей жизни нередко бывают периоды затишья. Кому-то нравится быть наедине с собой, другие — кричат от страха. Вам же следует заняться саморазвитием и духовными практиками. Совсем скоро вас ждет неожиданный поворот судьбы, поэтому самое время нажать на «паузу».

Космический совет: смело пускайтесь в авантюры.

♋ Рак

Кажется, вы сбились с верного курса, Рак. Но отчаиваться не стоит, ведь многие из нас переживают кризис. Главное — не занимайтесь самокопанием, но анализируйте. Прошлые уроки помогут наверстать упущенное и повысить статус. Действуйте на опережение.

Космический совет: стройте отчаянные планы и добивайтесь успеха.