Обломки повсюду: Видео с места массового ДТП в Петербурге

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Нюра Незванова
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Кадры с места жуткой аварии у съезда на Мурманское шоссе публикуют очевидцы.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Серьезная авария произошла на внешней стороне КАД недалеко от съезда на Мурманское шоссе. Кадры с места ДТП публикуют очевидцы произошедшего. Судя по ним, одну из легковушек в буквальном смысле разорвало пополам. Также можно заметить порядка 3-4 пострадавших машин.

По словам очевидцев, в настоящий момент свободен только левый ряд.

Есть ли погибшие и пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства.

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