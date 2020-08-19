Обломки повсюду: Видео с места массового ДТП в Петербурге
Кадры с места жуткой аварии у съезда на Мурманское шоссе публикуют очевидцы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Серьезная авария произошла на внешней стороне КАД недалеко от съезда на Мурманское шоссе. Кадры с места ДТП публикуют очевидцы произошедшего. Судя по ним, одну из легковушек в буквальном смысле разорвало пополам. Также можно заметить порядка 3-4 пострадавших машин.
По словам очевидцев, в настоящий момент свободен только левый ряд.
Есть ли погибшие и пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства.
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