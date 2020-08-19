Обломки повсюду: Видео с места массового ДТП в Петербурге

Серьезная авария произошла на внешней стороне КАД недалеко от съезда на Мурманское шоссе. Кадры с места ДТП публикуют очевидцы произошедшего. Судя по ним, одну из легковушек в буквальном смысле разорвало пополам. Также можно заметить порядка 3-4 пострадавших машин.

По словам очевидцев, в настоящий момент свободен только левый ряд.

Есть ли погибшие и пострадавшие в ДТП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства.