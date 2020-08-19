Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства

|
Нюра Незванова
253

Изначально Виталий Захаров хотел взыскать с артиста, устроившего смертельное ДТП, 6,5 миллиона рублей.

Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Старший сын погибшего в ДТП на Смоленской площади Сергея Захарова Виталий решил изменить сумму иска к предполагаемому виновнику аварии — Михаилу Ефремова. Речь шла о сумме 6,5 миллиона рублей, сейчас родственник погибшего выдвинул требования на 7,5 миллиона рублей. Такое решение было принято в связи с хамским отношением со стороны обвиняемого, пояснил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

«Это поведение подтвердило истинное отношение Ефремова к потерпевшему, старшему сына Захарова Виталию», - пояснил представитель сына Захарова.

Авария, закончившаяся смертью человека, произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с отечественной машиной. Сергей Захаров, находившийся за рулем покореженной машины, скончался в больнице.

Согласно данным экспертизы, в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотических средств. Суд поместил его под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
19 авг
Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
19 авг
Конспирология или факты? Чем запомнился очередной день в суде по Ефремову
19 авг
Эксперт Пашаева считает, что в аварии могут быть виноваты «энергетические дыры» на месте ДТП
19 авг
Привлеченный Пашаевым эксперт считает, что авто Ефремова могли управлять хакеры
19 авг
Подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти
19 авг
Свидетель защиты Михаила Ефремова фигурирует в деле о наркотиках
19 авг
«Я такого не говорил!» — Адвокат Ефремова пришел в ярость после вопроса об инсульте у актера
19 авг
Почему Михаил Ефремов не выразил соболезнования семье Сергея Захарова?
19 авг
«Он хороший человек!» — Сын Высоцкого выступил в суде в защиту Ефремова
19 авг
Рубля хватит: почему семья погибшего в ДТП с Ефремовым отказалась от его денег

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:59
Видео: Граффити с флагом Белоруссии появилось на стене памяти Цоя в Москве
22:43
«Зачем ты так, человек?» — мусор в Черном море возмутил Билана
22:36
«Испанский стыд!» — Алексея Панина высмеяли за «грязную» работу за границей
22:24
«У нее температура, кашель»: адвокат рассказала о болезни Марины Кохал
22:13
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче третьего тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги
22:04
Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства

Сейчас читают

«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок