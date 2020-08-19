Сын погибшего в ДТП решил увеличить сумму иска к Ефремову из-за хамства

Старший сын погибшего в ДТП на Смоленской площади Сергея Захарова Виталий решил изменить сумму иска к предполагаемому виновнику аварии — Михаилу Ефремова. Речь шла о сумме 6,5 миллиона рублей, сейчас родственник погибшего выдвинул требования на 7,5 миллиона рублей. Такое решение было принято в связи с хамским отношением со стороны обвиняемого, пояснил адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев.

«Это поведение подтвердило истинное отношение Ефремова к потерпевшему, старшему сына Захарова Виталию», - пояснил представитель сына Захарова.

Авария, закончившаяся смертью человека, произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречку и столкнулся с отечественной машиной. Сергей Захаров, находившийся за рулем покореженной машины, скончался в больнице.

Согласно данным экспертизы, в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотических средств. Суд поместил его под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подруга Ефремова обвинила адвоката потерпевших в разжигании ненависти.