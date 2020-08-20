Стритрейсинг в законе: зачем депутаты хотят легализовать уличные гонки

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Легальный трек для любителей быстрой езды есть в Иркутске. Аварий в городе с его появлением, отмечают, стало меньше.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

В России могут легализовать уличные гонки. С такой «шумной» инициативой выступили депутаты Госдумы. По их мнению, пришло время менять представление о стритрейсинге и возвести его в ранг автоспорта.

Но готовы ли сами экстремалы к изменению статуса, расскажет Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гонки по пересеченному городу карельского бизнесмена перед ДТП попали на видео.

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