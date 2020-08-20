Зеленский шокировал охрану, подставив руку для трюка с саблей и огурцом — видео
Президенту Украины предложили пройти «тест на храбрость», он согласился.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Фото, видео: Instagram @zelenskiy_official; 5-tv.ru
Президент Украины едва не лишился руки во время визита в Запорожье. Артисты-казаки предложили Зеленского пройти «тест на храбрость».
Надо было лишь положить огурец в ладонь и держать руку вытянутой, пока его разрубят саблей.
Президентская охрана была против, однако зрители требовали зрелища. Зеленский под прицелом телекамер решил рискнуть. После нескольких замахов казак нанес удар и две половинки огурца упали на землю. При этом рука Зеленского, судя по всему, осталась цела
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китовая акула поиграла с плавающими туристами в Индонезии.
Читайте также
82%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?