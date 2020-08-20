Президент Украины едва не лишился руки во время визита в Запорожье. Артисты-казаки предложили Зеленского пройти «тест на храбрость».

Надо было лишь положить огурец в ладонь и держать руку вытянутой, пока его разрубят саблей.

Президентская охрана была против, однако зрители требовали зрелища. Зеленский под прицелом телекамер решил рискнуть. После нескольких замахов казак нанес удар и две половинки огурца упали на землю. При этом рука Зеленского, судя по всему, осталась цела

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