Зеленский шокировал охрану, подставив руку для трюка с саблей и огурцом — видео

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Президенту Украины предложили пройти «тест на храбрость», он согласился.

Фото, видео: Instagram @zelenskiy_official; 5-tv.ru

Президент Украины едва не лишился руки во время визита в Запорожье. Артисты-казаки предложили Зеленского пройти «тест на храбрость».

Надо было лишь положить огурец в ладонь и держать руку вытянутой, пока его разрубят саблей.

Президентская охрана была против, однако зрители требовали зрелища. Зеленский под прицелом телекамер решил рискнуть. После нескольких замахов казак нанес удар и две половинки огурца упали на землю. При этом рука Зеленского, судя по всему, осталась цела

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как китовая акула поиграла с плавающими туристами в Индонезии.

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