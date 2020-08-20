Внимание, мошенники: на какие номера телефонов нельзя отвечать?

В Роскачестве рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

Одно из главных правил — не доверять и проверять сомнительные вызовы. На сброшенные не стоит перезванивать. Особенно, если номер начинается цифрами 8-809 — их используют для платных услуг.

Абоненты также могут установить специальные приложения, способные определить, кто звонит. Ведь многие номера мошенников достаточно быстро попадают в общую базу.

Ранее 5-tv.ru публиковал три способа распознать мошенника за онлайн-объявлением.