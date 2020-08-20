Внимание, мошенники: на какие номера телефонов нельзя отвечать?
Рекомендации о том, как не попасть на удочку телефонных мошенников, дали в Роскачестве.
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Фото, видео: Frank May / Frank Duenzl, 5-tv.ru
В Роскачестве рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников.
Одно из главных правил — не доверять и проверять сомнительные вызовы. На сброшенные не стоит перезванивать. Особенно, если номер начинается цифрами 8-809 — их используют для платных услуг.
Абоненты также могут установить специальные приложения, способные определить, кто звонит. Ведь многие номера мошенников достаточно быстро попадают в общую базу.
Ранее 5-tv.ru публиковал три способа распознать мошенника за онлайн-объявлением.
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