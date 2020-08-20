Прохору Шаляпину надоело «носить во рту унитаз» — фото
Артист решил избавиться от голливудской улыбки.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Прохор Шаляпин часто подвергается нападкам хейтеров из-за искусственных зубов. Как и Александр Домогаров с Дмитрием Нагиевым. И певцу это, похоже, надоело. Он решил избавиться от голливудской улыбки, тем более что естественность, по его словам, нынче в моде даже в американской фабрике грез.
«Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои, пусть не такие белые, пусть местами кривенькие. Сейчас в Голливуде в тренде естественность. Так что я не удивлюсь, если наши звезды тоже скоро снимут не только накладки на зубы, но и парики», — цитирует Шаляпина сайт KP.RU.
Артист с гордостью пояснил, что, в отличие от других звезд, у него зубы свои собственные, просто стоматолог надел на них специальные пластины.
«Это не виниры, как у Дмитрия Нагиева, а люминиры. Их установка в свое время обошлась мне в более миллиона рублей. Когда ставишь виниры, стачиваешь свои зубы. А у меня свои на месте… Но они мне уже надоели, и я решил их снять», — заявил Шаляпин.
Не так давно, как рассказывал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин уже демонстрировал свою естественность, выложив в сеть фото, на котором запечатлен абсолютно обнаженным.
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