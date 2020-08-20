«Лере 25»: стройную Кудрявцеву в розовом купальнике попросили открыть секрет красоты

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Алина Потёмкина
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Ведущая отдыхает с дочкой в Турции, где нежится на солнышке.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит остатки лета в Турции. На отдых знаменитость отправилась со своей маленькой дочкой Машей, и теперь регулярно показывает ее проделки на море. Но бывают моменты, когда звезда балует поклонников в Instagram и собственными снимками. На этот раз она показала, как купается со своей малюткой. На кадрах ведущая предстала в ярко-розовом закрытом купальнике, который выгодно оттенял ее золотистый загар.

Поклонники рассыпались в комплиментах. Никто не мог поверить, что стройной девушке на фотографиях 49 лет. Многие подписчицы расспрашивали ведущую, как ей удается там молодо и свежо выглядеть.

«Лера, как так выглядеть шикарно??!»

«Вы такая стройняшка, как вы держите себя в такой форме?»

«Лерочка, какая у вас фигура классная»

«А Лере 25 лет, не больше!» — заверяли фанаты ведущую.

Instagram @leratv

Досталась порция похвалы и ее дочке. Девочку находили очень симпатичной и радовались, какая наследница растет у знаменитости.

«Мамина сладкая булочка»

«Ой, красотуля! Кулема, что за чудесная девочка!», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева пожаловалась на тяготы семейной жизни.

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