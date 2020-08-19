Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила намерения сторон расторгнуть этот брак. В интервью с 5-tv.ru защитник актрисы — Юлия Вербицкая-Линник заявила, что ее клиентка желает закончить процесс как можно скорее.

По словам Вербицкой-Линник, Шукшина изначально не была заинтересована в этом браке. Инициатива полностью исходила от Алибасова. Теперь, когда шоумен выписался из психиатрической клиники и подал на развод, Лидия охотно поддержала его намерение.

«У нас нет возражений на этот счет. От этого брака Лидия Николаевна, к сожалению, потерпела одни убытки и финансовые, и моральные и репутационные», — заявила адвокат.

Также Вербицкая сообщила, что ее клиентка узнала о заявлении на развод из публичных источников, что посчитала в свой адрес крайне неуважительным.

«Особенно некрасиво выглядит попытка Бари Каримовича сообщить об этом через СМИ, избегая встреч, избегая контакта, но это его решение», — отметила юрист.

Говоря о разделе имущества, Юлия подчеркнула, что Шукшина не имеет к Алибасову никаких претензий на этот счет. Единственное ее пожелание — закончить этот брак как можно скорее.

По заявлению Вербицкой, единственное, на что претендует Шукшина — это квартира, которая была переписана ею на Бари Алибасова. Именно она породила раскол в отношениях супругов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стала известна дата заседания по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.