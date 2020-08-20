Какие книги чаще всего читают пассажиры московского метро?

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Василий Заика
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Соответствующее исследование провели специалисты по развитию клиентских сервисов подземки.

Какие книги чаще всего читают пассажиры московского метро?

Фото: ТАСС / Галкин Николай

Заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов Юлия Темникова назвала книги, которые чаще всего читают в поездках пассажиры. По ее словам, самыми востребованными произведениями являются: «Ярмарка тщеславия» Уильяма Мейкписа Теккерея, «Морфий» Михаила Булгакова и «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше.

Кроме того, спросом пассажиров столичной подземки пользуются: «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Приключения покойника» Михаила Булгакова, «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, «Хитрость» Ги де Мопассана, «Исповедь хулигана» Сергея Есенина», «Дракула» Брэма Стокера» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

Замначальника метрополитена добавила, что с момента старта реализации проекта «Книги в метро» в августе 2018 года пользователи скачали более 100 тысяч полюбившихся произведений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван самый читающий город России — и это не Петербург.

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