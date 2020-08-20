Проверим всех: в Москве началось с тестирования учителей на коронавирус

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Анастасия Шадская
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Новый учебный год в России для детей стартует с изучения новых правил посещения школ.

Проверим всех: в Москве началось с тестирования учителей на коронавирус

Фото: ТАСС / FILIP SINGER

Власти Москвы инициировали массовую проверку на коронавирус всех учителей города. Также тесты сделают тем, кто имеет хоть какое-то отношение к учебному процессу, пишет Интерфакс.

Заместитель мэра столицы, Анастасия Ракова, сообщила, что всего в Москве протестируют 180 тысяч человек. Помимо учителей, это охранники, работники столовых и уборщики.

«Все в обязательном порядке пройдут тестирование», — заверила Ракова.

Кроме того, через две недели после начала учебы пройдет повторная проверка. Но если сейчас используется иммуноферментный анализ, то тогда проведут тест методом полимеразной цепной реакции, уточнили в ФАН. Первый вариант позволит узнать и о наличии иммунитета к коронавирусу.

Анализы на коронавирус всем работникам школ делают за счет бюджета Москвы.

«Это беспрецедентное тестирование такого количества персонала в короткий период времени», — сообщила вице-мэр.

За время пандемии в Москве было зарегистрировано более 254 тысяч случаев коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал о новых правилах посещения школ с 1 сентября.

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