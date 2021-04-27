Толще и красивее? Ученые описали внешность женщин через 50 лет

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Валентин Черников
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По оценкам экспертов разных стран, полвека спустя представительницы прекрасного пола будут похожи между собой.

Толще и красивее? Ученые описали внешность женщин через 50 лет

Фото: www.globallookpress.com / Gerald Matzka

Внешность женщин через полвека претерпит заметные изменения. К такому выводу пришел ученый Стивен Стирнс из Йельского университета. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences («Труды национальной академии наук»).

Коллеги Стирса из Университета Хельсинки отмечают, что привлекательные дамы чаще рожают симпатичных детей, и те, становясь матерями, продолжают эту тенденцию. С каждым годом число красивых женщин увеличивается, в отличие от мужчин. Однако, по словам Стирса, особенности внешности людей будущего станут отличны от нынешних стандартов красоты.

Так, ученый полагает, что 50 лет спустя у женщин уменьшится рост и увеличится вес. Исследователи связывают это с тем, что представительницы прекрасного пола с такими параметрами ныне чаще производят потомство по сравнению с худыми и высокими дамами. Научные умы сходятся во мнении, что в будущем женщины станут похожи между собой через ассимиляции и иммиграции. А такие детали внешности, как веснушки, голубые и зеленые глаза, окажутся редкостью.

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