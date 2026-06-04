Ультиматумы от двух стран: европейские союзники отворачиваются от Украины

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Афины и Варшава имеют претензии к Киеву.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

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Польша и Греция предъявили Украине ультиматумы

Европейские союзники начинают отворачиваться от Украины. Сразу две страны выдвинули ультиматумы Киеву.

Несколько часов назад министр обороны Польши потребовал от командования ВСУ отменить решение о присвоении одной из частей имени «Героев Украинской Повстанческой Армии»*, признанной в России запрещенной. Именно солдаты этой военизированной организации в годы Второй мировой занимались массовыми убийствами поляков на территории западной Украины.

Греция ждет от Киева официальных извинений после обнаружения у своих берегов безэкипажного катера, выполнявшего задачи для ВСУ. Руководство страны должно не только извиниться, но и предоставить гарантии, что подобные инциденты больше не повторятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше назревает раскол с Украиной: Варшава готова выступить против членства Киева в ЕС. Два польских города — Хелм и Пшемысль — намерены отказаться от звания «Город-спаситель», полученного от Киева за помощь украинским беженцам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация внесена в список эктремистских и запрещена в России.

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