Актриса Анна Хилькевич показала подписчикам в Instagram, как собирается праздновать день рождения своей младшей дочери. Малышке исполняется всего два годика, а мама уже расстаралась на славу. Она показала в сторис, какие платья купила обеим дочуркам, и как украсила дом с помощью воздушных шаров.

«А как вы смотрите на свой возраст? Сегодня день рождения у нашей младшенькой… У нашего ангелочка с самым мимимишным характером на свете. Мне так хотелось устроить Машеньке большой праздник, но все же в связи с обстоятельствами этого года, правила игры поменялись. Но празднику быть!» — написала Хилькевич.

Она поведала, как непросто было угодить обеим девочкам. Чтобы осталась довольна и именинница, и ее сестренка, она купила каждой по несколько праздничных платьев на выбор.

Instagram @annakhilkevich

В комментариях звездную маму поздравили Яна Рудковская, Юлия Паршута, Рита Дакота. Подписчики желали малышке счастья и расхваливали все семейство актрисы.

«С днем рождения, малышонок!»

«Красотка! Будь здоровая, счастливая»

«Крепкого здоровья вашей принцессе», — писали фолловеры.

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