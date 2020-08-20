«А как вы смотрите на свой возраст?» — Хилькевич с помпой празднует день рождения двухлетней дочери
Актриса купила по несколько платьев каждой из дочек и украсила дом шариками.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич показала подписчикам в Instagram, как собирается праздновать день рождения своей младшей дочери. Малышке исполняется всего два годика, а мама уже расстаралась на славу. Она показала в сторис, какие платья купила обеим дочуркам, и как украсила дом с помощью воздушных шаров.
«А как вы смотрите на свой возраст? Сегодня день рождения у нашей младшенькой… У нашего ангелочка с самым мимимишным характером на свете. Мне так хотелось устроить Машеньке большой праздник, но все же в связи с обстоятельствами этого года, правила игры поменялись. Но празднику быть!» — написала Хилькевич.
Она поведала, как непросто было угодить обеим девочкам. Чтобы осталась довольна и именинница, и ее сестренка, она купила каждой по несколько праздничных платьев на выбор.
В комментариях звездную маму поздравили Яна Рудковская, Юлия Паршута, Рита Дакота. Подписчики желали малышке счастья и расхваливали все семейство актрисы.
«С днем рождения, малышонок!»
«Красотка! Будь здоровая, счастливая»
«Крепкого здоровья вашей принцессе», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как Анна Хилькевич раскрыла, почему развелась с первым мужем.
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