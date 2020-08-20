В России могут отменить транспортный налог

Депутат Госдумы и член комитета по контролю и регламенту Андрей Барышев выступил с инициативой отменить с 2021 года транспортный налог в России. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента, пишет RT.

Барышев напомнил, что подобные призывы уже звучали из уст общественности, да и самого президента РФ Владимира Путина. Ранее предлагалось отменить налог, а с выпадающими доходами справиться за счет повышения акцизов на топливо.

«Отмена транспортного налога является конструктивной мерой, — указано в законопроекте, — призванной исключить избыточное налогообложение и стимулировать к приобретению более экологичных транспортных средств».

Барышев не первый, кто выступает в Госдуме за отмену транспортного налога. В июле 2020 года член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров ратовал за освобождение от уплаты налога, если простой автомобиля составляет шесть и более месяцев.

Ранее 5-tv.ru, что в Госдуме хотят отменить транспортный налог на отечественные автомобили.