Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

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Василий Заика
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Стоимость европейской валюты выросла до 87,48 рубля.

Курс доллара впервые с 10 августа превысил 74 рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Курс американского доллара в ходе торгов на Московской бирже 20 августа впервые превысил 74 рубля, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на открытые данные торговой площадки.

По состоянию торгов на 11.35 по московскому времени доллар стоил 74,02 рубля и демонстрировал рост по отношению к российской валюте на 0,99%. Курс евро вырос на 0,81% и достиг 87,46 рубля.

Несмотря на это, в 13.01 по московскому времени ситуация претерпела изменения. Американская валюта отыграла назад десять копеек и показала курс 73,92 рубля. Стоимость евро достигла 87,51 рубля.

Что касается нефтяных котировок, то ноябрьский фьючерс марки Brent торгуется на отметке 45,41 доллара за баррель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аналитики Morgan Stanley назвали лучшую «валюту-убежище» для сбережений.

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