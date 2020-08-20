В Минздраве прокомментировали диагноз госпитализированного Навального

В Минздраве Омской области сообщили, что пока не могут озвучить диагноз, поставленный блогеру Алексею Навальному, который был госпитализирован в Омске. Как ранее заявляла пресс-секретарь оппозиционера, он был отправлен в больницу с отравлением.

«Врачи продвинулись дальше в постановке диагноза. Мы не можем его озвучить, поскольку на месте нет родственников Навального. Если бы диагноз стал известен им, они могли бы озвучить его и СМИ бы тогда узнали все подробности», – сообщили 5-tv.ru в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что блогер пока подключен к ИВЛ, однако его состояние оценивается как стабильное.

В свою очередь, заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что медики пока не определили диагноз оппозиционера, и он находится на симптоматическом лечении, пишет ТАСС.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который вылетел из Томска в Москву 20 августа. Блогер пошел в туалет, где начал кричать от боли. Воздушное судно экстренно село в Омске, и мужчину в тяжелом состоянии отвезли в реанимацию местной больницы. Позже его ввели в медикаментозную кому, однако медикам удалось стабилизировать его состояние. Предположительно, накануне оппозиционер принимал алкоголь, что могло усугубить его самочувствие. Полиция начала проверку данных по факту госпитализации Навального.

Ранее 5-tv.ru писал, какие проблемы со здоровьем испытывал раньше Алексей Навальный.