Какие проблемы со здоровьем были раньше у Алексея Навального?
Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву, после экстренной посадки в Омске его госпитализировали.
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Блогер Алексей Навальный 20 августа был срочно госпитализирован в Омске, когда почувствовал резкую боль в самолете из Томска. Сейчас он находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких с подозрением на отравление. Были ли у него и в прошлом проблемы со здоровьем.
В целом состояние Алексея Навального всегда было хорошим — неизвестно о наличии у него хронических заболеваний. Но несколько раз блогер, пресс-секретарь которого считает его отравленным, подвергался опасности.
2017 год
Сразу два раза по чужой вине травмировался Навальный весной 2017 года. В марте его облили зеленкой в Барнауле, попав в глаза. Ожог был незначительным, риска потери зрения не было. Но уже 27 апреля в Москве ему вновь плеснули в лицо зеленкой — он получил серьезный химический ожог правого глаза.
Пару недель спустя Навальному сделали операцию на глазу в испанской Барселоне, восстановление заняло несколько месяцев. Уголовное дело по факту нападения на блогера было приостановлено.
2019 год
В июле блогер находился в спецприемнике Москвы, отбывая 30-дневный административный арест после повторного проведения несанкционированного публичного мероприятия. Неожиданно у него началась острая аллергическая реакция, с отеком лица он был срочно госпитализирован.
В итоге все закончилось диагнозом контактный дерматит, врачи сообщали о возможном приеме наркотических вещества. А сам Навальный говорил, что его могли отравить.
Ранее 5-tv.ru писал, как спасали блогера Алексея Навального в самолете.
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