Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?

Разработкой вакцины от коронавируса занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). После регистрации вакцины стали известны детали о том, какими могут быть побочные эффекты от ее применения, пишет РИА Новости.

С наибольшей вероятностью могут появиться местные и общие кратковременные неприятные явления.

Общие:

головная боль;

озноб;

повышенная температура тела;

астения;

общая слабость.

Местные:

отек;

потеря чувствительности на месте укола;

сильная боль во время инъекции.

Помимо этого, могут быть и другие побочные эффекты. Это снижение аппетита, тошнота, аллергия при индивидуальной непереносимости компонентов вакцины или их сочетания, а также увеличение лимфоузлов.

В РФПИ сообщали, что уже порядка 20 стран оформили заявки на российскую вакцину Гам-КОВИД-Вак от торговой марки «Спутник V», общим количеством в миллиард доз.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике заинтересовались вакциной от коронавируса из России.