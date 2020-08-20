Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
Первая в мире вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V») была зарегистрирована в России.
Фото: ТАСС / imago images/Xinhua
Разработкой вакцины от коронавируса занимались специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). После регистрации вакцины стали известны детали о том, какими могут быть побочные эффекты от ее применения, пишет РИА Новости.
С наибольшей вероятностью могут появиться местные и общие кратковременные неприятные явления.
Общие:
- головная боль;
- озноб;
- повышенная температура тела;
- астения;
- общая слабость.
Местные:
- отек;
- потеря чувствительности на месте укола;
- сильная боль во время инъекции.
Помимо этого, могут быть и другие побочные эффекты. Это снижение аппетита, тошнота, аллергия при индивидуальной непереносимости компонентов вакцины или их сочетания, а также увеличение лимфоузлов.
В РФПИ сообщали, что уже порядка 20 стран оформили заявки на российскую вакцину Гам-КОВИД-Вак от торговой марки «Спутник V», общим количеством в миллиард доз.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике заинтересовались вакциной от коронавируса из России.
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