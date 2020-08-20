Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
В числе тех, кто поставил себе прививку от коронавируса в России, оказался вице-премьер Марат Хуснуллин.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru
Мексиканские власти заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава МИД страны.
По его мнению, разработанный нашими учеными препарат необходим Мексике в самое ближайшее время. Ранее президент латиноамериканской республики выразил готовность первым в стране испытать на себе российское средство от COVID-19.
На сегодняшний день уже более 20 стран направили заявки на получение российской вакцины. Ну, а в нашей стране вакцинация уже началась.
И сегодня стало известно, что прививку от коронавируса сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, став первым членом российского правительства, который официально сообщил о своей вакцинации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса.
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