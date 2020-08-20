Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Эфирная новость 25

В числе тех, кто поставил себе прививку от коронавируса в России, оказался вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Мексиканские власти заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава МИД страны.

По его мнению, разработанный нашими учеными препарат необходим Мексике в самое ближайшее время. Ранее президент латиноамериканской республики выразил готовность первым в стране испытать на себе российское средство от COVID-19.

На сегодняшний день уже более 20 стран направили заявки на получение российской вакцины. Ну, а в нашей стране вакцинация уже началась.

И сегодня стало известно, что прививку от коронавируса сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, став первым членом российского правительства, который официально сообщил о своей вакцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса.

Тема:
Вакцина от COVID-19
20 авг
Губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса
18 авг
«Побочных эффектов не было»: добровольцы рассказали об участии в испытаниях вакцины
18 авг
В Минздраве РФ показали уникальные кадры производства вакцины от коронавируса
17 авг
Каким будет объем первой партии вакцины от COVID-19 в России
17 авг
У россиян появится возможность прививать своих животных от COVID-19
17 авг
Второй этап испытаний вакцины от COVID-19 стартовал в новосибирском «Векторе»
16 авг
Власти проконтролируют распределение поставок вакцины от коронавируса
15 авг
В России запустили производство вакцины от коронавируса
15 авг
Трамп отреагировал на создание в России вакцины от коронавируса
14 авг
Президент Молдавии заявил о желании приобрести российскую вакцину от COVID-19

Читайте также

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
«Мы все останемся без секса» — Лолита о движении #MeToo
6:26
Внимание, мошенники: на какие номера телефонов нельзя отвечать?
6:17
«Сама просится в кадр»: Савичева впервые показала лицо дочери
6:09
Матч «Зенит» — «ЦСКА» посетило рекордное с начала пандемии число болельщиков
6:01
Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса
5:48
«Дома мне были не рады»: Айза Анохина увлеклась Олегом Майами будучи в браке

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок