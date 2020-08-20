Мексика заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Мексиканские власти заинтересованы в получении российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава МИД страны.

По его мнению, разработанный нашими учеными препарат необходим Мексике в самое ближайшее время. Ранее президент латиноамериканской республики выразил готовность первым в стране испытать на себе российское средство от COVID-19.

На сегодняшний день уже более 20 стран направили заявки на получение российской вакцины. Ну, а в нашей стране вакцинация уже началась.

И сегодня стало известно, что прививку от коронавируса сделал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, став первым членом российского правительства, который официально сообщил о своей вакцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Курска испытал на себе вакцину от коронавируса.