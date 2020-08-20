Суд не помог Лолите Милявской выселить из квартиры бывшего мужа

Суд не смог рассмотреть иск Лолиты Милявской, предъявленный ее бывшему мужу, тренеру по сквошу Дмитрию Иванову. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Певица потребовала от экс-супруга выписаться из ее столичной квартиры в Басманном переулке. Эту жилплощадь с видом на Москву-реку артистке подарил предыдущий муж, бизнесмен Александр Зарубин.

По словам адвоката Лолиты, Иванов более года не проживает по этому адресу и не платит за услуги ЖКХ. Дмитрий не раз обещал выселиться, но до сих пор этого не сделал. Потерявшая терпение Милявская составила иск. Но и такая попытка исключить бывшего мужа из списка жильцов пока не увенчалась успехом.

Как уточняет издание, суд не смог рассмотреть заявление по существу. Иванов представил копии документов о выписке вместо оригиналов, что не устроило суд, а его адвокат на заседание не явился. Из-за этого процесс отложили на неделю.

Милявская и Иванов сообщили о расставании летом прошлого года. Вскоре выяснилось, что у Дмитрия есть любовница. Узнав об изменах, Лолита попыталась доказать, что брак был фиктивным, чтобы суд признал за ней все имущество, приобретенное певицей в период замужества. В результате супруги устали от скандалов и решили ускорить процесс. Для этого артистка отказалась от всех притязаний. Они развелись этой весной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита обматерила российских журналистов за фейк-новости о ее инфаркте.