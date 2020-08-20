Суд не помог Лолите Милявской выселить из квартиры бывшего мужа
Певица потребовала от экс-супруга Дмитрия Иванова выписаться, но мужчина этого не сделал.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Суд не смог рассмотреть иск Лолиты Милявской, предъявленный ее бывшему мужу, тренеру по сквошу Дмитрию Иванову. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Певица потребовала от экс-супруга выписаться из ее столичной квартиры в Басманном переулке. Эту жилплощадь с видом на Москву-реку артистке подарил предыдущий муж, бизнесмен Александр Зарубин.
По словам адвоката Лолиты, Иванов более года не проживает по этому адресу и не платит за услуги ЖКХ. Дмитрий не раз обещал выселиться, но до сих пор этого не сделал. Потерявшая терпение Милявская составила иск. Но и такая попытка исключить бывшего мужа из списка жильцов пока не увенчалась успехом.
Как уточняет издание, суд не смог рассмотреть заявление по существу. Иванов представил копии документов о выписке вместо оригиналов, что не устроило суд, а его адвокат на заседание не явился. Из-за этого процесс отложили на неделю.
Милявская и Иванов сообщили о расставании летом прошлого года. Вскоре выяснилось, что у Дмитрия есть любовница. Узнав об изменах, Лолита попыталась доказать, что брак был фиктивным, чтобы суд признал за ней все имущество, приобретенное певицей в период замужества. В результате супруги устали от скандалов и решили ускорить процесс. Для этого артистка отказалась от всех притязаний. Они развелись этой весной.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита обматерила российских журналистов за фейк-новости о ее инфаркте.
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