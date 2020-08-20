«Помойка, для которой главное сенсация»: Лолита обматерила российских журналистов

Фейковые новости об инфаркте Лолиты Милявской не на шутку разозлили певицу. Она разразилась постом в Instagram и записала видео с матерными выражениями в адрес российских журналистов. На камеру артистка заявила, что каждый третий представитель этой профессии — недоумок, выражаясь цензурно, а в тексте назвала всех работников СМИ, за исключением пяти человек, помойкой.

«Сколько осталось журналистов вообще? Скажу, человек пять. Остальное — помойка, для которой главное сенсация. Пишу, потому что, пока я занималась работой, перепугали всех моих близких друзей, сообщениями про „инфаркт“. Конченые ****** (ублюдки — Прим.ред.)», — написала Лолита.

Instagram @lolitamilyavskaya

Незадолго до этого артистку пригласили в московский театр «Модерн» на роль Агафьи Тихоновны в гоголевской «Женитьбе». Накануне во время репетиции она сказала, что от уважения к театру, к режиссеру и к труппе у нее «чуть не остановилось сердце». Охотники за жареными фактами растиражировали эти слова Милявской. Новостные ленты пополнились заголовками о том, что звезда находится в предынфарктном состоянии. Успокоить друзей сразу певица не смогла, так как во время работы не подходила к телефону. Это создало переполох в ее близком кругу. Позднее знаменистость сообщила знакомым и фанатам, что отлично себя чувствует.

«Не дождетесь (инфаркта — Прим.ред.). А те, кто не может писать о Хабаровске и Белоруссии, пишите, что Милявская вас всех переживет. А вы ****** (кретины — Прим.ред.)», — сказала Лолита.

Артистку в комментариях поддержали ее поклонники. Пользователи соцсети оставили столь же нелестные отзывы об акулах пера.

«Журналисты перестали понимать смысл своей профессии. И вместо кропотливого труда многие выбрали путь обмана, лжи и грязных сплетен»;

«С фантазией у них проблема. Ничего хорошего не могут написать»;

«Хайп сегодня дороже человека. Это люди без этики и морали»;

«Журналист в наше время — не синоним слова „честь“ или „честность“. Все давно поменялось»;

«Из факультетов журналистики выходят работать в СМИ извращенцы! У нас такие стали все СМИ? Только лить говно и сплетни?» — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита высказалась о движении #MeToo.