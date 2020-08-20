«Они не согласны»: генпрокурор Белоруссии объяснил уход членов КС оппозиции

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что знает объяснение выхода ряда членов из состава Координационного совета. На опубликованном в сети видео он обозначил это, как понимание неправильности происходящего с точки зрения Конституции страны.

«Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласии с целями его деятельности», — сказал Конюк.

Генпрокурор подчеркнул, что появление подобного совета законодательством не предусмотрено, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье 361 белорусского Уголовного кодекса. По ней обвиняемым грозит до пяти лет колонии.

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии был создан 18 августа, а уже на следующий день провел свое первое заседание. В его состав вошли Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Лилия Власова, Светлана Алексиевич, Сергей Дылевский и Мария Колесникова.

Ранее 5-tv.ru писал о готовности КС Белоруссии к контактам с Россией.