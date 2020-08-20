Ведущий эпидемиолог Китая оценил российскую вакцину от COVID-19

Известный китайский эпидемиолог Чжун Наньшань дал высокую оценку новой российской вакцине от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства РФ в Китае, которое приняло участие в онлайн-брифинге совместно с академиком.

Отмечается, что в ходе мероприятия, посвященного актуальным вопросам профилактики и борьбы с пандемией, эпидемиолог поздравил Россию с успешной регистрацией вакцины.

«Чжун Наньшань подчеркнул, что российская аденовирусная вакцина является безопасной и выразил надежду на успешное завершение ее клинических испытаний», — приводится в сообщении.

Кроме того, врач рассказал, что российские и китайские ученые активно сотрудничают по вопросам, связанным с препаратом.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 11 августа президент РФ Владимир Путина объявил о регистрации препарата, получившего название «Спутник V». Предполагается, что массовая вакцинация начнется в январе–феврале 2021 года. Тем не менее, уже в конце августа ампулы начнут выдавать сотрудникам медицинских учреждений.

Ранее 5-tv.ru писал, какими будут побочные эффекты вакцины от коронавируса.