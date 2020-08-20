«Просто умирает»: Жена экс-солиста «Ласкового мая» о состоянии мужа

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Андрей Чапыгин
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Александр Прико из последних сил борется с онкологией.

«Просто умирает»: Жена экс-солиста «Ласкового мая» о состоянии мужа

Фото: ВКонтакте @sashapriko

Александр Прико, солист «золотого» состава группы «Ласковый май», все еще находится в больнице, где ему диагностировали раковую опухоль. Жена музыканта Елена рассказала сайту KP.RU, как проходит лечение.

По ее словам, Прико все еще находится в крайне тяжелом состоянии: у него сильная слабость и постоянная нехватка кислорода. За время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из легких.

Однако, несмотря на это, врачи не дают никаких прогнозов, так как ждут результатов исследований. Елена же переживает, что супруг может просто не дожить до этого времени.

«Я договорилась с онкологом, которая взяла на проверку материалы, что Сашу 24 августа положат в стационар сделать плевродез, чтобы сдержать скорое накопление жидкости. 21 августа ему снова должны выкачивать жидкость из легких, чтобы ее хоть на какое-то время сдержать, иначе Саша задохнется. Но решение о лечении мужа медики примут только после результатов гистологического исследования», — рассказывает жена музыканта.

Супруга отмечает, что данные исследования станут доступны через неделю, но, по ее словам, это очень долгий срок, и в состоянии Александра дорога каждая минута, ведь он «просто умирает».

Александр Прико входил в «золотой» состав «Ласкового мая», однако в 1989 году покинул коллектив и основал собственную группу «Мама». После «Мая» Прико так и не стал вновь знаменитым, сейчас он выступает изредка по приглашению друзей, а в обычное время работает слесарем-сантехником на одном из заводов.

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