«Я никогда не хвастался»: Разин заявил, что был одним из самых богатых людей в СССР
Продюсер Андрей Разин по полочкам разложил, как зарабатывал больше многих отечественных звезд шоу-бизнеса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Viktor Chernov, 5-tv.ru
Недавно Андрей Разин шутливым постом на личной странице в Instagram отреагировал на новый рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд по версии Forbes. Он заявил, что получает больше лидеров из этого списка — Сергея Шнурова, Егора Крида и Димы Билана — вместе взятых. Свое мнение он обосновал в комментарии для 5-tv.ru.
«С 1988 по 1992 год группа „Ласковый май“ выходила на общий сбор приблизительно в 24-25 миллионов долларов по итогам года», — назвал Разин невероятную сумму, напомнив, что доллар тогда стоил 60 копеек.
Разин напомнил, что в «Ласковом мае» все, кроме него, были несовершеннолетними, так что зарплату имел он один. Только в 1993 году Шатунов первый раз получил 10 миллионов, а личный доход Разина на тот момент составлял баснословные 23-25 миллионов долларов ежегодно, а в 1991 году он и вовсе заработал 32 миллиона.
«Я был единственным советским человеком, который получал такие огромные деньги в то время», — без ложной скромности признает Разин.
Сейчас продюсер тоже не может пожаловаться на нехватку средств. Продюсерское дело и проект «Дискотека Союз» по проведению концертов приносит около 10 миллионов долларов в год, а выступлениями в качестве артиста «Ласкового мая» он зарабатывает еще четыре миллиона долларов. Кроме того, у него есть и другое имущество и бизнес.
«Я никогда этим не хвастался и хвастаться не собираюсь», — подчеркнул Разин.
Он считает, что на самом деле объявленный доход отечественных звезд меньше примерно в два раза.
«Иначе бы они об этом не писали, — заметил Разин. — Я, например, не пишу, потому что у меня декларация о доходах хорошая».
5-tv.ru писал о недавней экстренной госпитализации экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико.
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