«Я никогда не хвастался»: Разин заявил, что был одним из самых богатых людей в СССР

Недавно Андрей Разин шутливым постом на личной странице в Instagram отреагировал на новый рейтинг самых высокооплачиваемых российских звезд по версии Forbes. Он заявил, что получает больше лидеров из этого списка — Сергея Шнурова, Егора Крида и Димы Билана — вместе взятых. Свое мнение он обосновал в комментарии для 5-tv.ru.

«С 1988 по 1992 год группа „Ласковый май“ выходила на общий сбор приблизительно в 24-25 миллионов долларов по итогам года», — назвал Разин невероятную сумму, напомнив, что доллар тогда стоил 60 копеек.

Разин напомнил, что в «Ласковом мае» все, кроме него, были несовершеннолетними, так что зарплату имел он один. Только в 1993 году Шатунов первый раз получил 10 миллионов, а личный доход Разина на тот момент составлял баснословные 23-25 миллионов долларов ежегодно, а в 1991 году он и вовсе заработал 32 миллиона.

«Я был единственным советским человеком, который получал такие огромные деньги в то время», — без ложной скромности признает Разин.

Сейчас продюсер тоже не может пожаловаться на нехватку средств. Продюсерское дело и проект «Дискотека Союз» по проведению концертов приносит около 10 миллионов долларов в год, а выступлениями в качестве артиста «Ласкового мая» он зарабатывает еще четыре миллиона долларов. Кроме того, у него есть и другое имущество и бизнес.

«Я никогда этим не хвастался и хвастаться не собираюсь», — подчеркнул Разин.

Он считает, что на самом деле объявленный доход отечественных звезд меньше примерно в два раза.

«Иначе бы они об этом не писали, — заметил Разин. — Я, например, не пишу, потому что у меня декларация о доходах хорошая».

5-tv.ru писал о недавней экстренной госпитализации экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико.