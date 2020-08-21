Взрыв прогремел в аэропорту Тегерана — видео с места

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Нюра Незванова
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Арабские СМИ сообщили о мощном хлопке, который услышали в районе воздушной гавани.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich; Twitter @Siavash_Hesami

На территории аэропорта Тегерана прогремел взрыв. ОБ этом пишет Al-Arabiya.

Очевидцы в социальных сетях публикуют видео, на которых слышны звуки сирен неотложек. Сообщается, что на место ЧП были направлены экстренные службы города.

Есть ли в результате происшествия жертвы, пока неизвестно.

Обстоятельства уточняются.

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