На территории аэропорта Тегерана прогремел взрыв. ОБ этом пишет Al-Arabiya.

Очевидцы в социальных сетях публикуют видео, на которых слышны звуки сирен неотложек. Сообщается, что на место ЧП были направлены экстренные службы города.

Есть ли в результате происшествия жертвы, пока неизвестно.

Обстоятельства уточняются.