Взрыв прогремел в аэропорту Тегерана — видео с места
Арабские СМИ сообщили о мощном хлопке, который услышали в районе воздушной гавани.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Minich; Twitter @Siavash_Hesami
На территории аэропорта Тегерана прогремел взрыв. ОБ этом пишет Al-Arabiya.
Очевидцы в социальных сетях публикуют видео, на которых слышны звуки сирен неотложек. Сообщается, что на место ЧП были направлены экстренные службы города.
Есть ли в результате происшествия жертвы, пока неизвестно.
Обстоятельства уточняются.
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