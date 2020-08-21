Тодоренко рассказала, как требовала клизму перед родами в присутствии Топалова

Известная телеведущая Регина Тодоренко снялась в YouTube-шоу «Блеф» вместе с экс-участником группы «Грибы» под прозвищем Киевстонер, сообщает Starhit.ru. Суть программы заключается в том, чтобы отгадывать, правдивую историю рассказал оппонент или ложную.

Артистка поделилась неловким случаем, связанным с прошедшими родами. По признанию Тодоренко, она много ела, поскольку испытывала сильный стресс, тем более что Влад Топалов должен был участвовать при важном событии. Перед схватками она плотно покушала, но актрисе почему-то не стали делать клизму перед процедурой, чему та очень возмутилась.

«Сделайте клизму! Я же с мужем! Умоляю, поберегите нашу личную жизнь. Мне с ним всю жизнь жить!» Я допросилась», — призналась известная артистка.

История закончилась хорошо, теперь телеведущая может вспоминать об этом со смехом. Владу Топалову этот день тоже запомнился на всю жизнь, поскольку тогда на свет родился их первенец — Михаил. Сами звездные родители предпочитают называть его Майклом. В декабре ребенку исполнится два года. За это время малыш успел стать звездой, снявшись в нескольких рекламных роликах.

Регина Тодоренко вышла замуж за Влада Топалова в 2018 году. Свадьбу влюбленная пара сыграла в Италии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Топалов попал в ДТП.