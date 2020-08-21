Россия запросила экстренную встречу СБ ООН по санкциям против Ирана

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Идея со стороны американских властей наказать Иран не нашла поддержки даже у их ближайших соратников.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi; 5-tv.ru

Франция, Германия и Великобритания не поддержали инициативу США о восстановлении санкций в отношении Ирана.

Таким образом, очередная идея «наказать» исламскую республику не нашла поддержки даже среди ближайших американских союзников.

В МИД стран напомнили, что любые конфликтные ситуации необходимо решать с помощью диалога, а не угроз. Вашингтону также указали, что США по собственной воле вышли из соглашения по иранской ядерной программе.

Накануне Госсекретарь США Майк Помпео уведомил ООН о том, что возобновит действия санкций в тридцатидневный срок. Россия уже потребовала провести экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв прогремел в аэропорту Тегерана.

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