Площадь пожара в петербургском ресторане «Парус» увеличилась с 40 квадратных метров до 700. Об этом сообщили в МЧС по городу.

Заведение расположено в элитном районе на Петровской косе. Огнеборцы повысили ранг пожара до 2БИС.

В тушении возгорания принимают участие 62 человека личного состава МЧС и 15 машин спецтехники.

Информации о пострадавших нет.