Площадь пожара в ресторане Петербурга возросла до 700 «квадратов» — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 77

Ранг возгорания был увеличен до 2БИС.

Фото, видео: ВКонтакте @id284181110; Instagram @ilyaganeev

Площадь пожара в петербургском ресторане «Парус» увеличилась с 40 квадратных метров до 700. Об этом сообщили в МЧС по городу.

Заведение расположено в элитном районе на Петровской косе. Огнеборцы повысили ранг пожара до 2БИС.

В тушении возгорания принимают участие 62 человека личного состава МЧС и 15 машин спецтехники.

Информации о пострадавших нет.

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