Площадь пожара в ресторане Петербурга возросла до 700 «квадратов» — видео
Ранг возгорания был увеличен до 2БИС.
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Фото, видео: ВКонтакте @id284181110; Instagram @ilyaganeev
Площадь пожара в петербургском ресторане «Парус» увеличилась с 40 квадратных метров до 700. Об этом сообщили в МЧС по городу.
Заведение расположено в элитном районе на Петровской косе. Огнеборцы повысили ранг пожара до 2БИС.
В тушении возгорания принимают участие 62 человека личного состава МЧС и 15 машин спецтехники.
Информации о пострадавших нет.
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