Белорусский премьер заявил об актерах-провокаторах на забастовках в стране

Забастовки на государственных предприятиях Белоруссии постановочные. В них участвуют актеры — провокаторы, у которых прописаны роли. Об этом в эфире местного телеканала заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Одни и те же люди кочуют по разным предприятиям, пытаясь устроить один и тот же балаган. Это не скрыть уже даже под масками», — сказал Роман Головченко.

Впрочем, по словам премьера, есть в толпе и реальные работники. В основном те, кто сейчас в отпусках. Они приходят на митинги только раз, чтобы получить ответы на свои вопросы. Роман Головченко подчеркнул, сейчас все предприятия в Белоруссии работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти.