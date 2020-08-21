Белорусский премьер заявил об актерах-провокаторах на забастовках в стране
По словам Романа Головченко, все предприятия республики сейчас работают в обычном режиме.
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Фото, видео: ТАСС / Гучек Максим, 5-tv.ru
Забастовки на государственных предприятиях Белоруссии постановочные. В них участвуют актеры — провокаторы, у которых прописаны роли. Об этом в эфире местного телеканала заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«Одни и те же люди кочуют по разным предприятиям, пытаясь устроить один и тот же балаган. Это не скрыть уже даже под масками», — сказал Роман Головченко.
Впрочем, по словам премьера, есть в толпе и реальные работники. В основном те, кто сейчас в отпусках. Они приходят на митинги только раз, чтобы получить ответы на свои вопросы. Роман Головченко подчеркнул, сейчас все предприятия в Белоруссии работают в штатном режиме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти.
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