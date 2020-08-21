Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен
Слова медика о запрете перевозки блогера в социальной сети процитировала пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.
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Фото, видео: ТАСС / Robert Michael
Перевозка Алексея Навального опасна для его жизни, несмотря на то, что его близкие настаивают на ней. Об этом сообщил главврач омской больницы, где находится мужчина. Слова медика процитировала в социальной сети представитель блогера Кира Ярмыш.
«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - написала она.
За блогером уже вылетел самолет, который должен был перевезти его из России в Германию. Также содействие в транспортировке за границу, если она понадобится, предложили оказать в Кремле.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навальному стало плохо на борту самолета по дороге из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где блогера госпитализировали в токсикореанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Ряд экспертов-медиков высказали свои предположения о причинах ухудшения состояния блогера.
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