Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен

|
Нюра Незванова
85

Слова медика о запрете перевозки блогера в социальной сети процитировала пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

Фото, видео: ТАСС / Robert Michael

Перевозка Алексея Навального опасна для его жизни, несмотря на то, что его близкие настаивают на ней. Об этом сообщил главврач омской больницы, где находится мужчина. Слова медика процитировала в социальной сети представитель блогера Кира Ярмыш.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - написала она.

За блогером уже вылетел самолет, который должен был перевезти его из России в Германию. Также содействие в транспортировке за границу, если она понадобится, предложили оказать в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навальному стало плохо на борту самолета по дороге из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где блогера госпитализировали в токсикореанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ряд экспертов-медиков высказали свои предположения о причинах ухудшения состояния блогера.

 

Читайте также

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:24
Как в США прокомментировали госпитализацию Навального
8:17
Любовь Толкалина в одних шортиках восстанавливается после коронавируса — фото
8:07
Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен
8:01
Приготовьте чечевичный крем-суп, как в турецком отеле — пошаговый рецепт
7:51
Как получить кешбэк за путешествие по России — инструкция
7:45
Джо Байден официально подтвердил участие в президентских выборах

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок