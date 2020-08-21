Главврач омской больницы заявил, что Навальный нетранспортабелен

Перевозка Алексея Навального опасна для его жизни, несмотря на то, что его близкие настаивают на ней. Об этом сообщил главврач омской больницы, где находится мужчина. Слова медика процитировала в социальной сети представитель блогера Кира Ярмыш.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», - написала она.

За блогером уже вылетел самолет, который должен был перевезти его из России в Германию. Также содействие в транспортировке за границу, если она понадобится, предложили оказать в Кремле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Навальному стало плохо на борту самолета по дороге из Томска в Москву. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где блогера госпитализировали в токсикореанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Ряд экспертов-медиков высказали свои предположения о причинах ухудшения состояния блогера.