Главврач запретил транспортировку Навального даже под ответственность семьи

Главный врач омской больницы Александр Мураховский, куда был накануне госпитализирован блогер Алексей Навальный, отказал в транспортировке мужчины даже под ответственность его семьи. Об этом он заявил журналистам.

«Под ответственность родственников мы позволить не можем, если человек по клиническим показаниям… Значит, у нас в учреждении вызывает опасения его транспортировка. Может случиться все, что угодно. Даже самое печальное может случиться», — предупредил медик.

Он добавил, что транспортировка будет возможна, как показатели пациента стабилизируются. Кроме того, врач прокомментировал новость о том, что, по словам супруги Навального, в его организме нашли опасные для окружающих вещества.

«Те анализы, которые мы на сегодняшний день получили, на эти вещества отрицательны. Анализы еще продолжают делать», — сказал Мураховский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из Германии в Россию вылетел самолет для транспортировки Навального.