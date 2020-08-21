Десятки сотрудников «Ашана» уволены по подозрению в коррупции

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Татьяна Меркер
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Нарушения были выявлены после внутренних проверок в компании.

Десятки сотрудников «Ашана» уволены по подозрению в коррупции

Фото: Globallookpress / Anton Belitsky

После выявления коррупционных случаев в российском подразделении «Ашана» с начала года были уволены десятки сотрудников компании. Об этом сообщил РБК глава подразделения Йоханнес Толай.

Нарушения выявил комитет по внутреннему контролю за соответствием деятельности компании и ее сотрудников законодательству. Он был специально организован в январе 2020 года по настоянию руководителя корпорации.

Йоханнес Толай тогда заявил, что это вынужденная мера, потому что тема коррупции с откатными схемами всегда сопровождает топ-менеджеров в розничной торговле.

Комитет по внутреннему контролю заподозрил в нарушениях десяток сотрудников и в связи с «потерей доверия» они были незамедлительно уволены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, экс-министра из команды Фургала заподозрили в получении взятки.

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