Названы виновные в убийстве журналиста из Красноярска

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Татьяна Меркер
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Следствие установило имена заказчика и исполнителя преступления.

Названы виновные в убийстве журналиста из Красноярска

Фото: www.globallookpress / Siegfried Grassegger

В Следственном комитете по Красноярскому краю назвали имена виновных в убийстве главного редактора местной газеты, произошедшем в 2017 году. Рассказала о деталях расследования официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствие установило, что редактор общественно-политической газеты «ТОН-М» и бывший депутат горсовета Минусинска — Дмитрий Попков был убит по заказу Николая Горюнова. Причиной тому послужила личная неприязнь к журналисту, основанная на размещении им критических статей в адрес Горюнова.

К исполнению задуманного заказчик привлек своего знакомого Виктора Шестакова и дал ему самодельное огнестрельное оружие с установленным на нем прибором для бесшумной стрельбы. 24 мая 2017 года именно из этого оружия и был убит редактор Дмитрий Попков.

В настоящее время Горюнову предъявлено обвинение в организации убийства, Шестакову — в убийстве. Оба фигуранта в данный момент заключены под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.

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