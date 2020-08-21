Снимок шестилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина обработали с помощью мобильного приложения FaceApp. В итоге на фанатской странице Примадонны в Instagram появилось изображение Лизы Галкиной в 16 лет.

Программа показала свою версию внешности девочки во взрослом возрасте, но ее поклонники охотно приняли такой образ. Вероятнее всего, он окажется недалек от действительности. Машина не нарисовала ничего лишнего, кроме макияжа на лице Лизы. Пока наследница народной артистки его не носит, но в 16 лет наверняка начнет. В остальном черты ее лица, включая курносый нос, выразительные губы и большие голубые глаза, остались прежними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лизочка через лет 10😍 #елизаветагалкина Публикация от Алла Пугачева (@alla_orfei) 16 Авг 2020 в 1:35 PDT

Получившийся результат поразил пользователей. В комментариях почитатели звездной семьи Лизу сравнили с куклой Барби и пожелали, чтобы она выросла такой, какой предстала на фото.

«Неотразимая красотка с натуральными светлыми волосами очень красивого оттенка. Сохраню эту фотографию. Интересно будет посмотреть через десять лет»;

«Милое создание! Хочу видеть ее через десять лет именно такой!»

«Какая куколка!»

«Вау, Барби!» — оценили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал дочь Галкина и Пугачевой устроила домашний показ мод в одежде от Юдашкиной.