Звездный диетолог раскрыла главную тайну похудения знаменитостей — видео
Надя Шарк поделилась уникальным «рецептом стройности и красоты», который подойдет любому человеку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu; Instagram @nadia_shark
Регулярное употребление всего пяти продуктов поможет быстро избавиться от лишнего веса, утверждает звездный диетолог Надя Шарк. Названия «ингредиентов красоты» эксперт раскрыла в беседе с KP.RU.
По словам Шарк, поддерживать себя в хорошей форме знаменитостям, в первую очередь, помогают соевый сыр тофу и красная чечевица. В составе этих продуктов есть полезный, а главное — легкий для усвоения растительный белок. Именно он позволяет оперативно сбрасывать килограммы, но в то же время не оставаться голодным.
«Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде», — добавила Надя Шарк.
А в заключение напомнила о еще одном незаменимом ингредиенте в рецепте стройности — соке алое. По утверждению диетолога, в нем содержится порядка двухсот полезных активных веществ. В частности, важнейшие энзимы, витамины и минералы, способствующие улучшению работы желудочно-кишечного тракта и организма в целом.
Эффективность данной схемы питания на личном опыте проверили певец Прохор Шаляпин и его бывшая возлюбленная Анна Калашникова. Так, если по обращении к диетологу артист весил 100 килограммов, то сегодня эта цифра редко переваливает за отметку в 80 килограммов.
А недавно Шаляпин и вовсе похудел на десять килограммов менее чем за две недели. Все это время он питался зеленой гречкой, а дневную норму белка покрывал рыбой, мясом, тофу, яйцами и протеином, вкусные десерты заменили сушеные яблоки. Калашникова, в свою очередь, употребляла вышеуказанные продукты, а также заменила коровье молоко на соевое и миндальное. Оба — довольны результатами.
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