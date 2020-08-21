Звездный диетолог раскрыла главную тайну похудения знаменитостей — видео

|
Виктория Андреева
17

Надя Шарк поделилась уникальным «рецептом стройности и красоты», который подойдет любому человеку.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu; Instagram @nadia_shark

Регулярное употребление всего пяти продуктов поможет быстро избавиться от лишнего веса, утверждает звездный диетолог Надя Шарк. Названия «ингредиентов красоты» эксперт раскрыла в беседе с KP.RU.

По словам Шарк, поддерживать себя в хорошей форме знаменитостям, в первую очередь, помогают соевый сыр тофу и красная чечевица. В составе этих продуктов есть полезный, а главное — легкий для усвоения растительный белок. Именно он позволяет оперативно сбрасывать килограммы, но в то же время не оставаться голодным.

«Во-вторых, это кумин и имбирь — специи, которые помогают улучшить пищеварение, увеличить метаболизм, помочь усвоиться еде», — добавила Надя Шарк.

А в заключение напомнила о еще одном незаменимом ингредиенте в рецепте стройности — соке алое. По утверждению диетолога, в нем содержится порядка двухсот полезных активных веществ. В частности, важнейшие энзимы, витамины и минералы, способствующие улучшению работы желудочно-кишечного тракта и организма в целом.

Эффективность данной схемы питания на личном опыте проверили певец Прохор Шаляпин и его бывшая возлюбленная Анна Калашникова. Так, если по обращении к диетологу артист весил 100 килограммов, то сегодня эта цифра редко переваливает за отметку в 80 килограммов.

Instagram @shalyapin_official

А недавно Шаляпин и вовсе похудел на десять килограммов менее чем за две недели. Все это время он питался зеленой гречкой, а дневную норму белка покрывал рыбой, мясом, тофу, яйцами и протеином, вкусные десерты заменили сушеные яблоки. Калашникова, в свою очередь, употребляла вышеуказанные продукты, а также заменила коровье молоко на соевое и миндальное. Оба — довольны результатами.

Instagram @annakalash

Ранее 5-tv.ru рассказал, как часто нужно пить вино, чтобы не страдать слабоумием.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:30
Звездный диетолог раскрыла главную тайну похудения знаменитостей — видео
14:20
Найдены фотографии еще одной аварии с участием Михаила Ефремова
14:17
В «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача
14:07
«Больно до сих пор»: Серов рассказал о браке и разрыве с единственной женой
13:59
Одаренные школьники смогут получить гранты до 125 тысяч рублей
13:56
ТОП-6 пород кошек, склонных к ожирению и сердечным заболеваниям — фото

Сейчас читают

Тайна латвийской «Екатерины»: был ли ребенок у Вии Артмане от Евгения Матвеева?
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок