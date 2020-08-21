«А потом ему отрубили голову»: зачем Тодоренко вышла замуж за банан?

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Алина Потёмкина
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Ведущая также рассказала, как ее не выпускали из Колумбии с пистолетом.

«А потом ему отрубили голову»: зачем Тодоренко вышла замуж за банан?

Фото: Instagram @reginatodorenko, @eyepertura

Регина Тодоренко полюбилась зрителям программы «Орел и решка» своим легким характером и умением рассказывать веселые истории. Появилась информация, что вскоре она возвращается в легендарное шоу! Накануне звезда побывала на YouTube-шоу комика Романа Попова и потренировалась вновь травить байки. На этот раз ее задачей было провести ведущих и выдать им за чистую монету самую настоящую ложь. Истории у нее были совершенно неправдоподобные.

Приключения в Колумбии

Так, однажды Тодоренко возвращалась домой из Колумбии. На границе ее попросили показать вещи. Внимание пограничников привлекло оружие, которое оказалось в багаже ведущей. «Ведь Колумбия — страна опасная!» —заверяла сама знаменитость. Правда, найденный пистолет оказался игрушечным.

«Они начали кричать: „О, боже, о, боже! Что это? Откуда это у вас?“. <…> После этого они проверили все глубины моей души, оказалось, что я не так опасна, как они думали, обыскали меня полностью (и даже ТАМ). И отпустили. И пистолетик я увезла, подарила своему племяннику», — рассказала Тодоренко.

Замуж за банан

Чтобы брак с Владом Топаловым, нынешним супругом звезды, был удачным, ей пришлось пойти на исполнение одного индейского обряда. Ведущая утверждает, что была некоторое время «замужем за бананом».

«Я покажу тебе сейчас, как это было. Это по индейским традициям, если бы я не вышла замуж за банан, дальнейшие браки были бы неуспешными. Чтобы избавиться от этой кармы, я вышла замуж за банан. А потом ему отрубили голову (банану — Прим. ред.)», — поведала Тодоренко, откусывая спелый банан, которым ее угостили ведущие.

Сон и умывание в скворечнике

Третья история ведущей оказалась чуть больше похожа на правду, чем предыдущие. Однажды, по ее словам, она была в республике Вануату. Там ей пришлось спать в скворечнике и обходиться умыванием водой прямо в десятке метров над землей.

«Чтобы дойти до реки с пресной водой, необходимо было пройти около пяти-восьми километров. Так что возможности помыться не было. И когда у нас осталось три бутылки с негазированной водой, я просто взяла [одну из них] и помылась, сидя в скворечнике. Там были еще два мужчины — оператор и режиссер», — уточнила Тодоренко.

Не удивительно, что ведущие ей не поверили. Но истории выдались на славу!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала на выбор соведущей для «Орла и решки» Настя Ивлеева.

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